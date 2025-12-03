Kobe 8
科比幼童运动鞋
¥669
售罄：
此配色当前无货
Kobe 8 科比幼童运动鞋专为胸怀抱负的篮球小将打造。该鞋款采用时尚简约设计，忠实再现令人难忘的出众外观，为小宝贝打造赛场内外的全明星风范，缔造舒适有型的穿着体验。
- 显示颜色： 体育场灰/旅行黄/金属银
- 款式： HF7320-001
焕新设计
科比·布莱恩特专属低帮篮球鞋 Kobe 4 的问世改变了篮球鞋格局，该鞋款质感轻盈，助力突破疾速，缔造出众球场体验。Kobe 8 集结 Kobe 4、5、6、7 低帮鞋款优点，将科比系列的精华融为一体。
柔软鞋面
柔软鞋面融入精制网眼设计，妥帖包裹稚嫩双足，贴合多种足形。
低帮设计，自如畅动
前足和后跟侧面采用柔韧灵活的纹理设计，帮助小宝贝在地面上自如跑跳、随心畅玩。菱形底纹恰似曼巴蛇头，塑就强劲抓地力，助力孩子们的初次投篮。
质感柔软，出色支撑
中底融入厚实的全掌型泡绵，赋予稚嫩双足出众缓震效果。鞋舌中间采用加垫设计，柔软舒适。
产品细节
- 经典鞋带
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
