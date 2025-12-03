 
Kobe 8 科比幼童运动鞋 - 体育场灰/旅行黄/金属银

Kobe 8

科比幼童运动鞋

Kobe 8 科比幼童运动鞋专为胸怀抱负的篮球小将打造。该鞋款采用时尚简约设计，忠实再现令人难忘的出众外观，为小宝贝打造赛场内外的全明星风范，缔造舒适有型的穿着体验。


  • 显示颜色： 体育场灰/旅行黄/金属银
  • 款式： HF7320-001

Kobe 8 科比幼童运动鞋专为胸怀抱负的篮球小将打造。该鞋款采用时尚简约设计，忠实再现令人难忘的出众外观，为小宝贝打造赛场内外的全明星风范，缔造舒适有型的穿着体验。

焕新设计

科比·布莱恩特专属低帮篮球鞋 Kobe 4 的问世改变了篮球鞋格局，该鞋款质感轻盈，助力突破疾速，缔造出众球场体验。Kobe 8 集结 Kobe 4、5、6、7 低帮鞋款优点，将科比系列的精华融为一体。

柔软鞋面

柔软鞋面融入精制网眼设计，妥帖包裹稚嫩双足，贴合多种足形。

低帮设计，自如畅动

前足和后跟侧面采用柔韧灵活的纹理设计，帮助小宝贝在地面上自如跑跳、随心畅玩。菱形底纹恰似曼巴蛇头，塑就强劲抓地力，助力孩子们的初次投篮。

质感柔软，出色支撑

中底融入厚实的全掌型泡绵，赋予稚嫩双足出众缓震效果。鞋舌中间采用加垫设计，柔软舒适。

产品细节

  • 经典鞋带
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    28: 鞋内长 18.7

    29.5: 鞋内长 20

    31: 鞋内长 21

    32: 鞋内长 21.8

    33.5: 鞋内长 22.8

    35: 鞋内长 23.5

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

