Kobe 8

¥669

Kobe 8 科比幼童运动鞋专为胸怀抱负的篮球小将打造。该鞋款采用时尚简约设计，忠实再现令人难忘的出众外观，为小宝贝打造赛场内外的全明星风范，缔造舒适有型的穿着体验。

焕新设计 科比·布莱恩特专属低帮篮球鞋 Kobe 4 的问世改变了篮球鞋格局，该鞋款质感轻盈，助力突破疾速，缔造出众球场体验。Kobe 8 集结 Kobe 4、5、6、7 低帮鞋款优点，将科比系列的精华融为一体。 柔软鞋面 柔软鞋面融入精制网眼设计，妥帖包裹稚嫩双足，贴合多种足形。 低帮设计，自如畅动 前足和后跟侧面采用柔韧灵活的纹理设计，帮助小宝贝在地面上自如跑跳、随心畅玩。菱形底纹恰似曼巴蛇头，塑就强劲抓地力，助力孩子们的初次投篮。 质感柔软，出色支撑 中底融入厚实的全掌型泡绵，赋予稚嫩双足出众缓震效果。鞋舌中间采用加垫设计，柔软舒适。