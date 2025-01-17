Kobe 9 Elite Low Protro

Nike 科比系列男/女实战篮球鞋

¥1,699

科比在跟腱断裂后复出，激励了过去、现在和未来的一代又一代球员坚持奋战。Kobe 9 Elite Low Protro Nike 科比系列男/女篮球鞋焕新演绎黑曼巴在凯旋归来之际所穿战靴。此鞋款采用 Flyknit 飞织鞋面，与回弹缓震的 Nike React 泡绵相得益彰。

  • 显示颜色： 白色/白色/白色
  • 款式： FZ7334-100

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