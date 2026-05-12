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Kobe IX Low EM 科比大童篮球鞋 - 王朝紫/沙紫/热情紫

Kobe IX Low EM

科比大童篮球鞋

10% 折让

科比在跟腱断裂后重返球场，激励了一代又一代球员坚持奋战。Kobe IX Low EM 科比大童篮球鞋焕新演绎黑曼巴在回归之际所穿战靴，采用轻盈织物材料与回弹缓震配置，助你在比赛中保持专注，创造属于自己的传奇。


  • 显示颜色： 王朝紫/沙紫/热情紫
  • 款式： IM6642-500

Kobe IX Low EM

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科比在跟腱断裂后重返球场，激励了一代又一代球员坚持奋战。Kobe IX Low EM 科比大童篮球鞋焕新演绎黑曼巴在回归之际所穿战靴，采用轻盈织物材料与回弹缓震配置，助你在比赛中保持专注，创造属于自己的传奇。

其他细节

  • 轻盈织物与合成材质组合鞋面专为运动而设计，提供透气舒适感和所需的支撑力，助你在球场自如驰骋，快速切入
  • 后跟模压设计缔造出色结构感，在侧向运动中保持出众稳定性
  • 匠心外底融入橡胶材料，契合足部自然曲线，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 橡胶外底
  • 经典鞋带
  • 显示颜色： 王朝紫/沙紫/热情紫
  • 款式： IM6642-500

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更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

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价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。