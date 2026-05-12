第 1 张图片，共 8 张图片
Kobe All-Star Weekend
科比全明星大童速干针织篮球连帽衫
20% 折让
传承黑曼巴精神，尽享舒适有型的体验。Kobe All-Star Weekend 科比全明星大童速干针织篮球连帽衫采用弹性针织面料，让你尽享活动自如的体验。
- 显示颜色： 黑/音速黄/浅清透蓝
- 款式： IO0311-010
Kobe All-Star Weekend
20% 折让
传承黑曼巴精神，尽享舒适有型的体验。Kobe All-Star Weekend 科比全明星大童速干针织篮球连帽衫采用弹性针织面料，让你尽享活动自如的体验。
产品细节
- 85% 聚酯纤维/12% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/音速黄/浅清透蓝
- 款式： IO0311-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。