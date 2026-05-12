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Kobe All-Star Weekend 科比全明星大童速干针织篮球连帽衫 - 黑/音速黄/浅清透蓝

Kobe All-Star Weekend

科比全明星大童速干针织篮球连帽衫

20% 折让

传承黑曼巴精神，尽享舒适有型的体验。Kobe All-Star Weekend 科比全明星大童速干针织篮球连帽衫采用弹性针织面料，让你尽享活动自如的体验。


  • 显示颜色： 黑/音速黄/浅清透蓝
  • 款式： IO0311-010

Kobe All-Star Weekend

20% 折让

传承黑曼巴精神，尽享舒适有型的体验。Kobe All-Star Weekend 科比全明星大童速干针织篮球连帽衫采用弹性针织面料，让你尽享活动自如的体验。

产品细节

  • 85% 聚酯纤维/12% 棉/3% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/音速黄/浅清透蓝
  • 款式： IO0311-010

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