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Kobe Bryant Nike Dri-FIT 科比速干篮球护腕（1 只） - 黑/白色/白色

Kobe Bryant

Nike Dri-FIT 科比速干篮球护腕（1 只）

¥99

无论身处球场内外，都能保持专注，同时忠实沿袭科比的篮球风格。Kobe Bryant Nike Dri-FIT 科比速干篮球护腕（1 只）采用弹性设计，舒适贴合；Nike Dri-FIT 技术导湿速干，有助于保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： IW7957-027

Kobe Bryant

¥99

无论身处球场内外，都能保持专注，同时忠实沿袭科比的篮球风格。Kobe Bryant Nike Dri-FIT 科比速干篮球护腕（1 只）采用弹性设计，舒适贴合；Nike Dri-FIT 技术导湿速干，有助于保持干爽舒适。

产品细节

  • 材质：93% 聚酯纤维/7% 二烯类弹性纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： IW7957-027

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