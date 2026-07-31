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Kobe Bryant
Nike Dri-FIT 科比速干篮球护腕（1 只）
¥99
无论身处球场内外，都能保持专注，同时忠实沿袭科比的篮球风格。Kobe Bryant Nike Dri-FIT 科比速干篮球护腕（1 只）采用弹性设计，舒适贴合；Nike Dri-FIT 技术导湿速干，有助于保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： IW7957-027
Kobe Bryant
¥99
无论身处球场内外，都能保持专注，同时忠实沿袭科比的篮球风格。Kobe Bryant Nike Dri-FIT 科比速干篮球护腕（1 只）采用弹性设计，舒适贴合；Nike Dri-FIT 技术导湿速干，有助于保持干爽舒适。
产品细节
- 材质：93% 聚酯纤维/7% 二烯类弹性纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： IW7957-027
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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