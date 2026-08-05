无论身处球场内外，都能保持专注，同时忠实沿袭科比的篮球风格。Kobe Bryant Nike Dri-FIT 科比速干篮球臂带（1 只）采用弹性设计，可将之佩戴在二头肌上；Nike Dri-FIT 技术导湿速干，有助于保持干爽舒适。

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