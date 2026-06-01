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Kobe "CHBL"
Nike Dri-FIT 耐高篮球系列科比男子速干短袖篮球T恤
¥399
无论你是无名小卒还是已经成为爆红人物，CHBL 都是证明自己的时刻。穿上这款特别的 Kobe "CHBL" Nike Dri-FIT 耐高篮球系列科比男子速干短袖篮球T恤，在比赛中赢得尊重。专为新生代篮球明星而设计，采用 Dri-FIT 技术，让你在篮球界脱颖而出。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IU8998-100
Kobe "CHBL"
¥399
无论你是无名小卒还是已经成为爆红人物，CHBL 都是证明自己的时刻。穿上这款特别的 Kobe "CHBL" Nike Dri-FIT 耐高篮球系列科比男子速干短袖篮球T恤，在比赛中赢得尊重。专为新生代篮球明星而设计，采用 Dri-FIT 技术，让你在篮球界脱颖而出。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 采用宽松版型，结合落肩衣袖设计
产品细节
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IU8998-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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