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Kobe Dri-FIT 全明星科比大童速干T恤 - 白色

Kobe

Dri-FIT 全明星科比大童速干T恤

30% 折让
白色
黑

科比独一无二，“曼巴精神”不朽。Kobe Dri-FIT 全明星科比大童速干T恤采用 Dri-FIT 导湿速干技术和优质面料，版型宽松，无论是在球场还是课堂上，都能让你致敬传奇，尽兴展现风采。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IO1146-100

Kobe

30% 折让

科比独一无二，“曼巴精神”不朽。Kobe Dri-FIT 全明星科比大童速干T恤采用 Dri-FIT 导湿速干技术和优质面料，版型宽松，无论是在球场还是课堂上，都能让你致敬传奇，尽兴展现风采。

其他细节

落肩衣袖结合宽松版型，赋予该T恤宽松休闲外观

产品细节

  • 63% 聚酯纤维/37% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IO1146-100

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