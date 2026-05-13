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Kobe
Nike Dri-FIT 全明星科比男子速干篮球T恤
10% 折让
全世界都在注视着，科比当然抢尽了风头。勾手投篮，后仰投篮，在队友和对手惊叹的目光中，他双手扣篮，在星空下缔造传奇。Kobe Nike Dri-FIT 全明星科比男子速干篮球T恤致敬了那个闪光灯下的高光时刻——这是在篮球舞台上众多辉煌瞬间的开端。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IF5172-100
Kobe
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其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 采用宽松版型，结合落肩衣袖设计
产品细节
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IF5172-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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