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Kobe
Dri-FIT 科比大童速干长袖T恤
21% 折让
Kobe Dri-FIT 科比大童速干长袖T恤尽显曼巴风范，酷劲十足。采用针织面料和宽松版型，结合 Dri-FIT 技术，助你保持干爽舒适，心无旁骛专注比赛。
- 显示颜色： 浅深红
- 款式： IO1148-696
Kobe
21% 折让
Kobe Dri-FIT 科比大童速干长袖T恤尽显曼巴风范，酷劲十足。采用针织面料和宽松版型，结合 Dri-FIT 技术，助你保持干爽舒适，心无旁骛专注比赛。
其他细节
- 落肩衣袖结合宽松版型，赋予该长袖T恤宽松休闲外观
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 浅深红
- 款式： IO1148-696
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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