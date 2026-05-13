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Kobe Dri-FIT 科比大童速干长袖T恤 - 浅深红

Kobe

Dri-FIT 科比大童速干长袖T恤

21% 折让

Kobe Dri-FIT 科比大童速干长袖T恤尽显曼巴风范，酷劲十足。采用针织面料和宽松版型，结合 Dri-FIT 技术，助你保持干爽舒适，心无旁骛专注比赛。


  • 显示颜色： 浅深红
  • 款式： IO1148-696

Kobe

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Kobe Dri-FIT 科比大童速干长袖T恤尽显曼巴风范，酷劲十足。采用针织面料和宽松版型，结合 Dri-FIT 技术，助你保持干爽舒适，心无旁骛专注比赛。

其他细节

  • 落肩衣袖结合宽松版型，赋予该长袖T恤宽松休闲外观
  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适

产品细节

  • 63% 聚酯纤维/37% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅深红
  • 款式： IO1148-696

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