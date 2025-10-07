 
Kobe Dri-FIT 科比大童速干T恤 - 白色

Kobe

Dri-FIT 科比大童速干T恤

11% 折让
白色
庭紫
黑

Kobe Dri-FIT 科比大童速干T恤采用柔软针织面料和宽松版型，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在比赛升温之际保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IM0322-100

Kobe

11% 折让

Kobe Dri-FIT 科比大童速干T恤采用柔软针织面料和宽松版型，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在比赛升温之际保持干爽舒适。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 宽松版型，结合落肩衣袖设计

产品细节

  • 63% 聚酯纤维/37% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IM0322-100

尺寸与尺码

    本款为美码版型，建议参考尺码工具进行选购。

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。