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Kobe
Dri-FIT 科比女子速干短袖短款篮球T恤
10% 折让
短款设计，助力征战球场。Kobe Dri-FIT 科比女子速干短袖短款篮球T恤版型宽松，采用柔软的优质面料，结合导湿速干技术，塑就简约外观。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IO8290-100
Kobe
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短款设计，助力征战球场。Kobe Dri-FIT 科比女子速干短袖短款篮球T恤版型宽松，采用柔软的优质面料，结合导湿速干技术，塑就简约外观。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
产品细节
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IO8290-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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