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Kobe
Nike Dri-FIT 科比男子速干短袖篮球T恤
17% 折让
英雄，反派。无论走进哪个场馆，科比都能轻松扮演这两个角色，并从中获得同样的乐趣。他从不回避这一刻。Kobe Nike Dri-FIT 科比男子速干短袖篮球T恤采用宽松版型，结合落肩衣袖设计，助你自如应对不同场合。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IQ6650-010
Kobe
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其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，让你保持干爽舒适
产品细节
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IQ6650-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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