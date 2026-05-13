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Kobe Dri-FIT 科比男子速干篮球T恤 - 矿物岩板蓝

Kobe

Dri-FIT 科比男子速干短袖篮球T恤

¥399
矿物岩板蓝
黑
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曼巴精神不熄，从来不是科比随心情才会开启的某种状态。这种状态是全天候的，24 小时不间断。科比对自己和比赛负责，他要把自己所拥有的一切都发挥到极致。穿上 Kobe Dri-FIT 科比男子速干短袖篮球T恤，燃动内心的曼巴精神。


  • 显示颜色： 矿物岩板蓝
  • 款式： IQ2377-382

Kobe

¥399

曼巴精神不熄，从来不是科比随心情才会开启的某种状态。这种状态是全天候的，24 小时不间断。科比对自己和比赛负责，他要把自己所拥有的一切都发挥到极致。穿上 Kobe Dri-FIT 科比男子速干短袖篮球T恤，燃动内心的曼巴精神。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 落肩衣袖结合宽松版型，赋予该T恤宽松休闲外观

产品细节

  • 宽松版型
  • 63% 聚酯纤维/37% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 矿物岩板蓝
  • 款式： IQ2377-382

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