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Kobe
Dri-FIT 科比男子速干短袖篮球T恤
¥399
曼巴精神不熄，从来不是科比随心情才会开启的某种状态。这种状态是全天候的，24 小时不间断。科比对自己和比赛负责，他要把自己所拥有的一切都发挥到极致。穿上 Kobe Dri-FIT 科比男子速干短袖篮球T恤，燃动内心的曼巴精神。
- 显示颜色： 矿物岩板蓝
- 款式： IQ2377-382
Kobe
¥399
曼巴精神不熄，从来不是科比随心情才会开启的某种状态。这种状态是全天候的，24 小时不间断。科比对自己和比赛负责，他要把自己所拥有的一切都发挥到极致。穿上 Kobe Dri-FIT 科比男子速干短袖篮球T恤，燃动内心的曼巴精神。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 落肩衣袖结合宽松版型，赋予该T恤宽松休闲外观
产品细节
- 宽松版型
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 矿物岩板蓝
- 款式： IQ2377-382
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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