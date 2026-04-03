科比的专注力源于内心深处。他拒绝满足于现状，每天都竭尽全力。而当他的努力得到回报时，喜悦如狂潮般奔涌而出。Kobe Dri-FIT 科比男子速干篮球T恤采用宽松版型，结合落肩衣袖设计，助你释放内心的黑曼巴精神。

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