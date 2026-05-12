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Kobe Nike Dri-FIT 科比男子速干篮球T恤 - 调色暗灰

Kobe

Nike Dri-FIT 科比男子速干篮球T恤

10% 折让

即便还是少年，科比就渴望赢得比赛。他对笨拙的滑稽举动毫无兴趣。他渴望夺冠。朋友偶尔相聚，但横幅永远悬挂。科比曾这样说，这句名言定义了他永不满足的意志。Kobe Nike Dri-FIT 科比男子速干篮球T恤以他的退役高中球衣号码、母校配色和剑鞘标志上那句令人难忘的俏皮话，致敬他的雄心壮志。为了达成目标，你愿意付出什么？


  • 显示颜色： 调色暗灰
  • 款式： IO1153-063

Kobe

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其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 落肩衣袖结合宽松版型，赋予该T恤宽松休闲外观

产品细节

  • 63% 聚酯纤维/37% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 调色暗灰
  • 款式： IO1153-063

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