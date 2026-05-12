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Kobe
Nike Dri-FIT 科比男子速干篮球T恤
10% 折让
即便还是少年，科比就渴望赢得比赛。他对笨拙的滑稽举动毫无兴趣。他渴望夺冠。朋友偶尔相聚，但横幅永远悬挂。科比曾这样说，这句名言定义了他永不满足的意志。Kobe Nike Dri-FIT 科比男子速干篮球T恤以他的退役高中球衣号码、母校配色和剑鞘标志上那句令人难忘的俏皮话，致敬他的雄心壮志。为了达成目标，你愿意付出什么？
- 显示颜色： 调色暗灰
- 款式： IO1153-063
Kobe
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其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 落肩衣袖结合宽松版型，赋予该T恤宽松休闲外观
产品细节
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 调色暗灰
- 款式： IO1153-063
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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