即便还是少年，科比就渴望赢得比赛。他对笨拙的滑稽举动毫无兴趣。他渴望夺冠。朋友偶尔相聚，但横幅永远悬挂。科比曾这样说，这句名言定义了他永不满足的意志。Kobe Nike Dri-FIT 科比男子速干篮球T恤以他的退役高中球衣号码、母校配色和剑鞘标志上那句令人难忘的俏皮话，致敬他的雄心壮志。为了达成目标，你愿意付出什么？

显示颜色： 调色暗灰

款式： IO1153-063