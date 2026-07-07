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Kobe
Dri-FIT 科比男子速干篮球T恤
37% 折让
Kobe Dri-FIT 科比男子速干篮球T恤的肩部和衣身采用宽松剪裁，结合优质厚实的混纺面料，令你随时随地彰显曼巴精神。导湿速干技术，助你保持干爽舒适，全力以赴得分不止。
- 显示颜色： 白色
- 款式： HV1778-100
Kobe
37% 折让
Kobe Dri-FIT 科比男子速干篮球T恤的肩部和衣身采用宽松剪裁，结合优质厚实的混纺面料，令你随时随地彰显曼巴精神。导湿速干技术，助你保持干爽舒适，全力以赴得分不止。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 落肩衣袖结合宽松版型，赋予该T恤宽松休闲外观
产品细节
- 面料：63% 聚酯纤维/37% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： HV1778-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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