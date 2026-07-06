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Kobe
Nike Dri-FIT 科比男子速干篮球T恤
12% 折让
20 年过去了，科比那场独一无二的得分神迹依然让人感到不真实。28 次投篮得分，7 次三分球，18 次罚球，81 分……一场比赛。你也知道，那场比赛最终当然赢了。科比在那个难忘的周日晚上在洛杉矶完成了他的巅峰巨作，他打出了一个令人称奇的数字，这个数字现在只属于一个名字：曼巴。Kobe Nike Dri-FIT 科比男子速干篮球T恤旨在致敬那场比赛。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IO1151-100
Kobe
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20 年过去了，科比那场独一无二的得分神迹依然让人感到不真实。28 次投篮得分，7 次三分球，18 次罚球，81 分……一场比赛。你也知道，那场比赛最终当然赢了。科比在那个难忘的周日晚上在洛杉矶完成了他的巅峰巨作，他打出了一个令人称奇的数字，这个数字现在只属于一个名字：曼巴。Kobe Nike Dri-FIT 科比男子速干篮球T恤旨在致敬那场比赛。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 落肩衣袖结合宽松版型，赋予该T恤宽松休闲外观
产品细节
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IO1151-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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