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Kobe Dri-FIT 科比男子速干针织套头篮球连帽衫 - 黑/白色

Kobe

Dri-FIT 科比男子速干针织套头篮球连帽衫

20 年过去了，科比那场独一无二的得分神迹依然让人感到不真实。28 次投篮得分，7 次三分球，18 次罚球，81 分……一场比赛。你也知道，那场比赛最终当然赢了。科比在那个难忘的周日晚上在洛杉矶完成了他的巅峰巨作，他打出了一个令人称奇的数字，这个数字现在只属于一个名字：曼巴。Kobe Dri-FIT 科比男子速干针织套头篮球连帽衫旨在致敬那场比赛。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IO9562-010

Kobe

20 年过去了，科比那场独一无二的得分神迹依然让人感到不真实。28 次投篮得分，7 次三分球，18 次罚球，81 分……一场比赛。你也知道，那场比赛最终当然赢了。科比在那个难忘的周日晚上在洛杉矶完成了他的巅峰巨作，他打出了一个令人称奇的数字，这个数字现在只属于一个名字：曼巴。Kobe Dri-FIT 科比男子速干针织套头篮球连帽衫旨在致敬那场比赛。

其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注

产品细节

  • 弹性珠地针织面料
  • 下摆搭配可调节弹性抽绳
  • 后领内里挂环设计
  • 弹性袖口
  • 85% 聚酯纤维/12% 棉/3% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IO9562-010

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