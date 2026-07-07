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Kobe
Dri-FIT 科比男子速干针织套头篮球连帽衫
20 年过去了，科比那场独一无二的得分神迹依然让人感到不真实。28 次投篮得分，7 次三分球，18 次罚球，81 分……一场比赛。你也知道，那场比赛最终当然赢了。科比在那个难忘的周日晚上在洛杉矶完成了他的巅峰巨作，他打出了一个令人称奇的数字，这个数字现在只属于一个名字：曼巴。Kobe Dri-FIT 科比男子速干针织套头篮球连帽衫旨在致敬那场比赛。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IO9562-010
Kobe
20 年过去了，科比那场独一无二的得分神迹依然让人感到不真实。28 次投篮得分，7 次三分球，18 次罚球，81 分……一场比赛。你也知道，那场比赛最终当然赢了。科比在那个难忘的周日晚上在洛杉矶完成了他的巅峰巨作，他打出了一个令人称奇的数字，这个数字现在只属于一个名字：曼巴。Kobe Dri-FIT 科比男子速干针织套头篮球连帽衫旨在致敬那场比赛。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
产品细节
- 弹性珠地针织面料
- 下摆搭配可调节弹性抽绳
- 后领内里挂环设计
- 弹性袖口
- 85% 聚酯纤维/12% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IO9562-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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