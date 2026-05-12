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Kobe
Dri-FIT 科比男子速干针织篮球长裤
20% 折让
一天只有 24 小时，变强就要分秒必争。如何充分利用宝贵的每分每秒？唤醒你心中的曼巴精神。Kobe Dri-FIT 科比男子速干针织篮球长裤助你保持干爽，专心训练。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IF4913-010
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其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 侧边口袋设计
- 弹性腰部搭配抽绳
- 85% 聚酯纤维/12% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IF4913-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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