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Kobe Dri-FIT 科比男子速干针织篮球长裤 - 黑/黑

Kobe

Dri-FIT 科比男子速干针织篮球长裤

20% 折让

一天只有 24 小时，变强就要分秒必争。如何充分利用宝贵的每分每秒？唤醒你心中的曼巴精神。Kobe Dri-FIT 科比男子速干针织篮球长裤助你保持干爽，专心训练。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IF4913-010

Kobe

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其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适

产品细节

  • 侧边口袋设计
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 85% 聚酯纤维/12% 棉/3% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IF4913-010

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