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Kobe Dri-FIT 科比速干男子篮球T恤 - 黑

Kobe

Dri-FIT 科比速干男子篮球T恤

11% 折让

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Kobe Dri-FIT 科比速干男子篮球T恤采用 Dri-FIT 导湿速干技术和宽松版型，帮助保持干爽舒适，革新演绎基础装备。


  • 显示颜色：
  • 款式： IM0321-010

Kobe

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Kobe Dri-FIT 科比速干男子篮球T恤采用 Dri-FIT 导湿速干技术和宽松版型，帮助保持干爽舒适，革新演绎基础装备。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 落肩设计结合宽松版型，赋予T恤轻松闲外观
  • 厚实针织面料，塑就出众结构感

产品细节

  • 63% 聚酯纤维/37% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IM0321-010

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