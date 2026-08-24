Kobe III Low Protro 科比男/女篮球鞋采用透气的材料和鞋舌衬垫，带来出色的舒适度。全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置和匠心泡棉，打造非凡的回弹缓震性能和能量回馈表现。改良版外底抓地底纹有助减轻重量，带来轻盈迅捷的球场脚感。

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