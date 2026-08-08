专为篮坛耀眼球星打造。这款 Kobe III Protro 科比男子篮球鞋的配色以帆白为基础，注入明亮的潘趣红色调。半透明外底和渐变色设计的鞋笼衬底，让这款 Protro 成为瞩目焦点。这款篮球鞋搭载全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置和匠心泡棉中底，致敬 2007 年元年款设计，并经过精心打造，提供现代比赛所需的能量回馈和回弹性能。

专为篮坛耀眼球星打造。这款 Kobe III Protro 科比男子篮球鞋的配色以帆白为基础，注入明亮的潘趣红色调。半透明外底和渐变色设计的鞋笼衬底，让这款 Protro 成为瞩目焦点。这款篮球鞋搭载全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置和匠心泡棉中底，致敬 2007 年元年款设计，并经过精心打造，提供现代比赛所需的能量回馈和回弹性能。

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