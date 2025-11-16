 
Kobe Kawa 科比大童拖鞋 - 发光黄/黑

Kobe Kawa

科比大童拖鞋

40% 折让

追求精进，永不止步。 Kobe Kawa 科比大童拖鞋旨在向科比的曼巴精神致敬，助你在比赛前后舒适有型。 合成材质固定带帮助稳固双足，柔软泡绵鞋床带来舒适迈步体验。


  • 显示颜色： 发光黄/黑
  • 款式： IF2871-700

其他细节

  • 柔软泡绵鞋床，塑就缓震迈步体验
  • 泡绵外底融入凹槽，缔造出色抓地力和柔韧灵活性
  • “剑鞘” 标志和蛇纹印花，鼓励你将科比的曼巴精神融入一言一行

产品细节

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    28: 鞋内长 19.9

    29.5: 鞋内长 21

    31: 鞋内长 21.9

    32: 鞋内长 22.7

    33.5: 鞋内长 23.2

    35: 鞋内长 24

    36: 鞋内长 24.9

    37.5: 鞋内长 25.9

    38.5: 鞋内长 26.8

    40: 鞋内长 27.5

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

