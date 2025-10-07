Kobe Kawa
科比大童拖鞋
45% 折让
追求精进，永不止步。 Kobe Kawa 科比大童拖鞋旨在向科比的曼巴精神致敬，助你在比赛前后舒适有型。 合成材质固定带帮助稳固双足，柔软泡绵鞋床带来舒适迈步体验。
- 显示颜色： 发光黄/黑
- 款式： IF2871-700
其他细节
- 柔软泡绵鞋床，塑就缓震迈步体验
- 泡绵外底融入凹槽，缔造出色抓地力和柔韧灵活性
- “剑鞘” 标志和蛇纹印花，鼓励你将科比的曼巴精神融入一言一行
产品细节
- 显示颜色： 发光黄/黑
- 款式： IF2871-700
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
28: 鞋内长 19.9
29.5: 鞋内长 21
31: 鞋内长 21.9
32: 鞋内长 22.7
33.5: 鞋内长 23.2
35: 鞋内长 24
36: 鞋内长 24.9
37.5: 鞋内长 25.9
38.5: 鞋内长 26.8
40: 鞋内长 27.5
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
