Kobe Kawa
科比婴童凉鞋
11% 折让
追求精进，永不止步。Kobe Kawa 科比婴童凉鞋旨在向科比的曼巴精神致敬，上脚展现出众风范，同时让小宝贝畅享舒适脚感。固定带帮助稳固双足，柔软泡绵鞋床带来舒适迈步体验。
- 显示颜色： 发光黄/黑
- 款式： IF2876-700
其他细节
- 柔软泡绵鞋床，塑就缓震迈步体验
- 泡绵外底融入凹槽，缔造出众抓地力和柔韧灵活性
- 后跟处采用弹力固定带，带来稳固贴合感
产品细节
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
21: 鞋内长 12.5
22: 鞋内长 14
23.5: 鞋内长 15
25: 鞋内长 15.5
26: 鞋内长 16.5
27: 鞋内长 17.5
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
