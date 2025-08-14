 
Kobe Kawa 科比婴童凉鞋 - 发光黄/黑

Kobe Kawa

科比婴童凉鞋

11% 折让

追求精进，永不止步。Kobe Kawa 科比婴童凉鞋旨在向科比的曼巴精神致敬，上脚展现出众风范，同时让小宝贝畅享舒适脚感。固定带帮助稳固双足，柔软泡绵鞋床带来舒适迈步体验。


  • 显示颜色： 发光黄/黑
  • 款式： IF2876-700

其他细节

  • 柔软泡绵鞋床，塑就缓震迈步体验
  • 泡绵外底融入凹槽，缔造出众抓地力和柔韧灵活性
  • 后跟处采用弹力固定带，带来稳固贴合感

产品细节

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    21: 鞋内长 12.5

    22: 鞋内长 14

    23.5: 鞋内长 15

    25: 鞋内长 15.5

    26: 鞋内长 16.5

    27: 鞋内长 17.5

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。