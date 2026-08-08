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Kobe Logo
Nike Dri-FIT 男子篮球T恤
¥259
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此配色当前无货
Kobe Logo Nike Dri-FIT 男子篮球T恤向 NBA 传奇科比·布莱恩特致敬。胸部饰有其职业生涯中的标志性数字图案，背面饰有其经典的“剑鞘”标志。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CV1043-010
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¥259
致敬传奇
Kobe Logo Nike Dri-FIT 男子篮球T恤向 NBA 传奇科比·布莱恩特致敬。胸部饰有其职业生涯中的标志性数字图案，背面饰有其经典的“剑鞘”标志。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 轻盈针织面料，质感柔软
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 印花图案
- 57% 棉/43% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： CV1043-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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