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Kobe "Mamba Day"
Dri-FIT 科比大童速干短袖T恤
¥299
穿上 Kobe "Mamba Day" Dri-FIT 科比大童速干短袖T恤，致敬 Mamba Day，彰显科比的才华。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IU9029-010
Kobe "Mamba Day"
¥299
穿上 Kobe "Mamba Day" Dri-FIT 科比大童速干短袖T恤，致敬 Mamba Day，彰显科比的才华。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 宽松版型，塑就舒适畅动体验
产品细节
- 罗纹领口设计
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 可机洗
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- 显示颜色： 黑
- 款式： IU9029-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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