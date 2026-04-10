8、24、81。科比将看似普通的数字转化为强大的精神符号，与世界各地的篮球迷产生深刻共鸣。它是“球衣日”里你争着穿上的数字，是你存进手机、日夜奔赴的梦想目标。穿上 Kobe "Mamba Day" Dri-FIT 科比男子速干T恤，向所有瞬间唤起曼巴传奇的数字表达你的热爱。

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款式： IH2429-010