Kobe Offcourt 科比男子拖鞋舒适非凡，让你放松身心，焕活能量。 固定带搭配柔软里料，结合双层泡绵，令双足轻松恢复活力； 点缀科比“剑鞘”标志和经典蛇纹纹理，将曼巴精神注入你的恢复模式。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。