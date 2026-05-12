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Kobe Offcourt
科比男子拖鞋
30% 折让
Kobe Offcourt 科比男子拖鞋舒适非凡，让你放松身心，焕活能量。固定带搭配柔软里料，结合双层泡棉，令双足轻松恢复活力；点缀科比“剑鞘”标志和经典蛇纹纹理，将曼巴精神注入你的恢复模式。
- 显示颜色： 白色/白色
- 款式： IF2870-100
Kobe Offcourt
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Kobe Offcourt 科比男子拖鞋舒适非凡，让你放松身心，焕活能量。固定带搭配柔软里料，结合双层泡棉，令双足轻松恢复活力；点缀科比“剑鞘”标志和经典蛇纹纹理，将曼巴精神注入你的恢复模式。
其他细节
- 流线型鞋床贴合双足，双密度泡棉为足底缔造舒适缓震效果和稳固体验
- 柔软固定带包裹设计，令足部倍感舒适
- 深切弯曲凹槽，可随足部动作自如弯曲，缔造自如穿着感受
- 流线型鞋头带来出众抓地力和支撑力，外底同心圆纹路缔造可驾驭多种地面的出色抓地力
产品细节
- 显示颜色： 白色/白色
- 款式： IF2870-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。