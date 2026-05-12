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Kobe Offcourt 科比男子拖鞋 - 白色/白色

Kobe Offcourt

科比男子拖鞋

30% 折让
白色/白色
安全橙/金属银

Kobe Offcourt 科比男子拖鞋舒适非凡，让你放松身心，焕活能量。固定带搭配柔软里料，结合双层泡棉，令双足轻松恢复活力；点缀科比“剑鞘”标志和经典蛇纹纹理，将曼巴精神注入你的恢复模式。


  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： IF2870-100

Kobe Offcourt

30% 折让

Kobe Offcourt 科比男子拖鞋舒适非凡，让你放松身心，焕活能量。固定带搭配柔软里料，结合双层泡棉，令双足轻松恢复活力；点缀科比“剑鞘”标志和经典蛇纹纹理，将曼巴精神注入你的恢复模式。

其他细节

  • 流线型鞋床贴合双足，双密度泡棉为足底缔造舒适缓震效果和稳固体验
  • 柔软固定带包裹设计，令足部倍感舒适
  • 深切弯曲凹槽，可随足部动作自如弯曲，缔造自如穿着感受
  • 流线型鞋头带来出众抓地力和支撑力，外底同心圆纹路缔造可驾驭多种地面的出色抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： IF2870-100

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