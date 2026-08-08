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Kobe Signature
科比篮球
¥199
曼巴精神不熄，不止于赛场。它关乎不断突破自我，强过昨天的自己。无论这是你第一次拿起篮球，还是第 900 次，科比留下的精神始终提醒着你：唤醒曼巴精神，迎接挑战，探索成为强者所需的一切。Kobe Signature 科比篮球采用标志性剑鞘纹路，提升球感与控球表现。
- 显示颜色： 灰绿/白色/白色/梦幻绿
- 款式： IW8002-039
Kobe Signature
¥199
曼巴精神不熄，不止于赛场。它关乎不断突破自我，强过昨天的自己。无论这是你第一次拿起篮球，还是第 900 次，科比留下的精神始终提醒着你：唤醒曼巴精神，迎接挑战，探索成为强者所需的一切。Kobe Signature 科比篮球采用标志性剑鞘纹路，提升球感与控球表现。
其他细节
- 经典剑鞘抓附图案，提升手感与控球力
- 耐用橡胶外层，专为街头打球打造
- 凹槽设计，助你实现准确的投篮瞄准表现
产品细节
- 7 号
- 面层材质：橡胶
- 未充气
- 显示颜色： 灰绿/白色/白色/梦幻绿
- 款式： IW8002-039
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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