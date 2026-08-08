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Kobe Signature 科比篮球 - 灰绿/白色/白色/梦幻绿

Kobe Signature

科比篮球

¥199

曼巴精神不熄，不止于赛场。它关乎不断突破自我，强过昨天的自己。无论这是你第一次拿起篮球，还是第 900 次，科比留下的精神始终提醒着你：唤醒曼巴精神，迎接挑战，探索成为强者所需的一切。Kobe Signature 科比篮球采用标志性剑鞘纹路，提升球感与控球表现。  


  • 显示颜色： 灰绿/白色/白色/梦幻绿
  • 款式： IW8002-039

Kobe Signature

¥199

曼巴精神不熄，不止于赛场。它关乎不断突破自我，强过昨天的自己。无论这是你第一次拿起篮球，还是第 900 次，科比留下的精神始终提醒着你：唤醒曼巴精神，迎接挑战，探索成为强者所需的一切。Kobe Signature 科比篮球采用标志性剑鞘纹路，提升球感与控球表现。  

其他细节

  • 经典剑鞘抓附图案，提升手感与控球力
  • 耐用橡胶外层，专为街头打球打造
  • 凹槽设计，助你实现准确的投篮瞄准表现

产品细节

  • 7 号
  • 面层材质：橡胶
  • 未充气
  • 显示颜色： 灰绿/白色/白色/梦幻绿
  • 款式： IW8002-039

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