曼巴精神不熄，不止于赛场。它关乎不断突破自我，强过昨天的自己。无论这是你第一次拿起篮球，还是第 900 次，科比留下的精神始终提醒着你：唤醒曼巴精神，迎接挑战，探索成为强者所需的一切。Kobe Signature 科比篮球采用标志性剑鞘纹路，提升球感与控球表现。

显示颜色： 灰绿/白色/白色/梦幻绿

款式： IW8002-039