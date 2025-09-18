Kobe
Therma-FIT 科比大童加绒套头连帽衫
别让寒冷天气阻挡你训练的步伐。Kobe Therma-FIT 科比大童加绒套头连帽衫舒适非凡，搭载 Therma-FIT 技术，令你保持温暖，发挥上佳投篮表现。
- 显示颜色： 庭紫/大学金/大学金
- 款式： HJ1028-547
Kobe
别让寒冷天气阻挡你训练的步伐。Kobe Therma-FIT 科比大童加绒套头连帽衫舒适非凡，搭载 Therma-FIT 技术，令你保持温暖，发挥上佳投篮表现。
篮球风范
该套头连帽衫表面采用网眼设计，旨在致意篮球球衣，尽显挚爱球员的场上风范。内里加绒，塑就柔软舒适的穿着感受。
匠心制作，性能出众
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。
助力畅动
插肩衣袖和休闲剪裁，营造舒适自信的穿着体验。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 罗纹袖口和下摆
- 刺绣科比剑鞘标志
- 后领内里镶边饰有标志细节
- 可机洗
- 显示颜色： 庭紫/大学金/大学金
- 款式： HJ1028-547
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。