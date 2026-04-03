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Kobe
Therma-FIT 科比男子加绒篮球长裤
21% 折让
Kobe Therma-FIT 科比男子加绒篮球长裤采用优质面料，结合网眼表面和加绒内里，助你在球场内外保持温暖。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HJ8114-010
Kobe
21% 折让
Kobe Therma-FIT 科比男子加绒篮球长裤采用优质面料，结合网眼表面和加绒内里，助你在球场内外保持温暖。
匠心设计，舒适保暖
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。
传承篮球风范
该篮球长裤表面采用网眼设计，旨在致意篮球球衣。内里加绒，帮助畅享舒适温暖。
产品细节
- 弹性腰部设计
- 抽绳搭配金属抽绳头
- 侧边口袋设计
- 刺绣剑鞘和耐克勾标志
- 弹性裤管口
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HJ8114-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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