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Kobe Nike Windrunner 科比男子拒水加绒里料梭织长裤 - 英国卡其/健身红

Kobe

Nike Windrunner 科比男子拒水加绒里料梭织长裤

22% 折让
英国卡其/健身红
黑/中灰

Kobe Nike Windrunner 科比男子拒水加绒里料梭织长裤采用拒水梭织面料结合加绒里料，助你轻松应对日常挑战。Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。


  • 显示颜色： 英国卡其/健身红
  • 款式： IF4895-242

Kobe

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Kobe Nike Windrunner 科比男子拒水加绒里料梭织长裤采用拒水梭织面料结合加绒里料，助你轻松应对日常挑战。Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。

其他细节

拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽

产品细节

  • 四向弹性面料
  • 侧边口袋设计
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 面料：85% 聚酯纤维/15% 氨纶。背后面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 英国卡其/健身红
  • 款式： IF4895-242

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更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。