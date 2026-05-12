第 1 张图片，共 7 张图片
Kobe
Nike Windrunner 科比男子拒水加绒里料梭织长裤
22% 折让
Kobe Nike Windrunner 科比男子拒水加绒里料梭织长裤采用拒水梭织面料结合加绒里料，助你轻松应对日常挑战。Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。
- 显示颜色： 英国卡其/健身红
- 款式： IF4895-242
Kobe
22% 折让
Kobe Nike Windrunner 科比男子拒水加绒里料梭织长裤采用拒水梭织面料结合加绒里料，助你轻松应对日常挑战。Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。
其他细节
拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
产品细节
- 四向弹性面料
- 侧边口袋设计
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：85% 聚酯纤维/15% 氨纶。背后面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 英国卡其/健身红
- 款式： IF4895-242
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。