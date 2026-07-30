想成为下一个基利安·姆巴佩？那么，你需要像他一样，以势不可挡的能量投入比赛。这款 Kylian Mbappé Academy Dri-FIT 姆巴佩大童速干短袖足球上衣的设计灵感源自他的标志性足球鞋，可导湿速干，助你保持干爽，沉着冷静，专注磨练球技。

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