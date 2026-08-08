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Nike
Laced 女子短款针织训练圆领上衣
¥599
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此配色当前无货
Nike Laced 女子短款针织训练圆领上衣为叠搭佳选增添运动鞋迷风范。导湿速干的柔软法式毛圈面料结合宽大设计 ，让你在训练中与训练前后保持干爽，畅享舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 黑/清透色
- 款式： DA0449-010
Nike
¥599
整装待发，备战训练
Nike Laced 女子短款针织训练圆领上衣为叠搭佳选增添运动鞋迷风范。导湿速干的柔软法式毛圈面料结合宽大设计 ，让你在训练中与训练前后保持干爽，畅享舒适的穿着感受。
导湿速干，舒适非凡
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。
挚爱系带设计
肩部搭配十字交叉松紧带设计，塑就系带造型。
简约设计，心无旁鹜
短款剪裁，可在弯腰时减少腰部面料皱缩。袖口和下摆采用弹性罗纹设计，有助于在运动时稳固衣身。
产品细节
- 超宽松版型，营造宽大舒适感受
- 面料：61% 棉/39% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/清透色
- 款式： DA0449-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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