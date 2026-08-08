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Nike Laced 女子短款针织训练圆领上衣 - 黑/清透色

Nike

Laced 女子短款针织训练圆领上衣

¥599

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Nike Laced 女子短款针织训练圆领上衣为叠搭佳选增添运动鞋迷风范。导湿速干的柔软法式毛圈面料结合宽大设计 ，让你在训练中与训练前后保持干爽，畅享舒适的穿着感受。


  • 显示颜色： 黑/清透色
  • 款式： DA0449-010

Nike

¥599

整装待发，备战训练

Nike Laced 女子短款针织训练圆领上衣为叠搭佳选增添运动鞋迷风范。导湿速干的柔软法式毛圈面料结合宽大设计 ，让你在训练中与训练前后保持干爽，畅享舒适的穿着感受。

导湿速干，舒适非凡

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。

挚爱系带设计

肩部搭配十字交叉松紧带设计，塑就系带造型。

简约设计，心无旁鹜

短款剪裁，可在弯腰时减少腰部面料皱缩。袖口和下摆采用弹性罗纹设计，有助于在运动时稳固衣身。

产品细节

  • 超宽松版型，营造宽大舒适感受
  • 面料：61% 棉/39% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/清透色
  • 款式： DA0449-010

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