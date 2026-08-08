Nike Laced 女子短款针织训练圆领上衣为叠搭佳选增添运动鞋迷风范。导湿速干的柔软法式毛圈面料结合宽大设计 ，让你在训练中与训练前后保持干爽，畅享舒适的穿着感受。

短款剪裁，可在弯腰时减少腰部面料皱缩。袖口和下摆采用弹性罗纹设计，有助于在运动时稳固衣身。

Nike Laced 女子短款针织训练圆领上衣为叠搭佳选增添运动鞋迷风范。导湿速干的柔软法式毛圈面料结合宽大设计 ，让你在训练中与训练前后保持干爽，畅享舒适的穿着感受。

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