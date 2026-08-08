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Nike Lahar Low 女子运动鞋 - 藤黄/黑/金属色/军裤卡其

Nike Lahar Low

女子运动鞋

¥899

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Nike Lahar Low 女子运动鞋专为崎岖的都市景观打造，采用复古设计，助力驾驭城市生活。厚实耐穿皮革结合源自 1989 年 Lahar Escape 运动鞋的细节设计，塑就经典外观。耐穿底纹、圆形鞋带搭配金属孔眼，令你既能玩转街头，又能征服小径。


  • 显示颜色： 藤黄/黑/金属色/军裤卡其
  • 款式： DB9953-202

Nike Lahar Low

¥899

天生不羁，出众耐穿

Nike Lahar Low 女子运动鞋专为崎岖的都市景观打造，采用复古设计，助力驾驭城市生活。厚实耐穿皮革结合源自 1989 年 Lahar Escape 运动鞋的细节设计，塑就经典外观。耐穿底纹、圆形鞋带搭配金属孔眼，令你既能玩转街头，又能征服小径。

其他细节

  • 翻毛皮鞋面轻盈舒适且易于穿脱，塑就符合户外美学理念的时尚外观
  • 泡绵鞋垫质感柔软，缔造回弹缓震的日常穿着体验
  • 硬质橡胶外底搭配耐穿底纹，提供出色耐穿性和可驾驭多种地面的强劲抓地力

产品细节

  • 金属孔眼，塑就出众外观
  • 圆形鞋带采用斑点外观设计，即使戴着手套也能轻松抓起
  • 织带提拉设计
  • 显示颜色： 藤黄/黑/金属色/军裤卡其
  • 款式： DB9953-202

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