Nike Lahar Low 女子运动鞋专为崎岖的都市景观打造，采用复古设计，助力驾驭城市生活。厚实耐穿皮革结合源自 1989 年 Lahar Escape 运动鞋的细节设计，塑就经典外观。耐穿底纹、圆形鞋带搭配金属孔眼，令你既能玩转街头，又能征服小径。

Nike Lahar Low 女子运动鞋专为崎岖的都市景观打造，采用复古设计，助力驾驭城市生活。厚实耐穿皮革结合源自 1989 年 Lahar Escape 运动鞋的细节设计，塑就经典外观。耐穿底纹、圆形鞋带搭配金属孔眼，令你既能玩转街头，又能征服小径。

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