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Nike Lahar Low
女子运动鞋
¥899
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此配色当前无货
Nike Lahar Low 女子运动鞋专为崎岖的都市景观打造，采用复古设计，助力驾驭城市生活。厚实耐穿皮革结合源自 1989 年 Lahar Escape 运动鞋的细节设计，塑就经典外观。耐穿底纹、圆形鞋带搭配金属孔眼，令你既能玩转街头，又能征服小径。
- 显示颜色： 藤黄/黑/金属色/军裤卡其
- 款式： DB9953-202
Nike Lahar Low
¥899
天生不羁，出众耐穿
Nike Lahar Low 女子运动鞋专为崎岖的都市景观打造，采用复古设计，助力驾驭城市生活。厚实耐穿皮革结合源自 1989 年 Lahar Escape 运动鞋的细节设计，塑就经典外观。耐穿底纹、圆形鞋带搭配金属孔眼，令你既能玩转街头，又能征服小径。
其他细节
- 翻毛皮鞋面轻盈舒适且易于穿脱，塑就符合户外美学理念的时尚外观
- 泡绵鞋垫质感柔软，缔造回弹缓震的日常穿着体验
- 硬质橡胶外底搭配耐穿底纹，提供出色耐穿性和可驾驭多种地面的强劲抓地力
产品细节
- 金属孔眼，塑就出众外观
- 圆形鞋带采用斑点外观设计，即使戴着手套也能轻松抓起
- 织带提拉设计
- 显示颜色： 藤黄/黑/金属色/军裤卡其
- 款式： DB9953-202
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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