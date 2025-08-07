 
Nike Lava Loops Dri-FIT ADV 男子速干跑步紧身短裤 - 黑/煤黑/黑/山峰白

Nike Lava Loops

Dri-FIT ADV 男子速干跑步紧身短裤

15% 折让
黑/煤黑/黑/山峰白
浅军绿/地平线绿/沙漠卡其/黑

Nike Lava Loops Dri-FIT ADV 男子速干跑步紧身短裤专为攻克户外漫长征程而打造。 顺滑贴身面料结合 Dri-FIT ADV 导湿速干技术，缔造出众支撑力和包覆效果。 七口袋设计搭配用于固定登山杖的特殊挂环，助你轻松应对不同路况。


  显示颜色： 黑/煤黑/黑/山峰白
  款式： HJ4171-010

干爽体验

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。 顺滑弹性面料，在运动时营造舒适贴合感。

多口袋设计

该紧身短裤共设七个口袋，包括正面三个网眼布口袋、侧边两个交叠式大口袋和背面一个内置小口袋，外加一个空间宽敞的背面拉链口袋，可收纳大部分手机。

创新收纳

背面挂环设计，便于沿途妥善挂放登山杖。

其他细节

  • 专为越野跑设计
  • 聚酯纤维混纺面料
  • 七个储物口袋
  • 弹性腰部

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。 网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。 里裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/煤黑/黑/山峰白
  • 款式： HJ4171-010

