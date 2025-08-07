Nike Lava Loops
Dri-FIT ADV 男子速干跑步紧身短裤
15% 折让
Nike Lava Loops Dri-FIT ADV 男子速干跑步紧身短裤专为攻克户外漫长征程而打造。 顺滑贴身面料结合 Dri-FIT ADV 导湿速干技术，缔造出众支撑力和包覆效果。 七口袋设计搭配用于固定登山杖的特殊挂环，助你轻松应对不同路况。
- 显示颜色： 黑/煤黑/黑/山峰白
- 款式： HJ4171-010
干爽体验
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。 顺滑弹性面料，在运动时营造舒适贴合感。
多口袋设计
该紧身短裤共设七个口袋，包括正面三个网眼布口袋、侧边两个交叠式大口袋和背面一个内置小口袋，外加一个空间宽敞的背面拉链口袋，可收纳大部分手机。
创新收纳
背面挂环设计，便于沿途妥善挂放登山杖。
其他细节
- 专为越野跑设计
- 聚酯纤维混纺面料
- 七个储物口袋
- 弹性腰部
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。 网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。 里裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
