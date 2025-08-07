Nike Lava Loops Dri-FIT ADV 男子速干跑步紧身短裤专为攻克户外漫长征程而打造。 顺滑贴身面料结合 Dri-FIT ADV 导湿速干技术，缔造出众支撑力和包覆效果。 七口袋设计搭配用于固定登山杖的特殊挂环，助你轻松应对不同路况。

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。 顺滑弹性面料，在运动时营造舒适贴合感。

