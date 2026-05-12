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Nike LD-1000 女子运动鞋 - 帆白/石膏色/霞光粉/冷杉绿

Nike LD-1000

女子运动鞋

21% 折让

Nike LD-1000 运动鞋首次亮相于 1977 年，Nike LD-1000 女子运动鞋采用醒目的层次感后跟设计，旨在为长跑运动员提供有力支撑。Nike 知名之作，深受鞋迷喜爱，为你而来。


  • 显示颜色： 帆白/石膏色/霞光粉/冷杉绿
  • 款式： IQ1148-137

Nike LD-1000

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Nike LD-1000 运动鞋首次亮相于 1977 年，Nike LD-1000 女子运动鞋采用醒目的层次感后跟设计，旨在为长跑运动员提供有力支撑。Nike 知名之作，深受鞋迷喜爱，为你而来。

其他细节

  • 皮革鞋面，舒适耐穿
  • 华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节

  • 显示颜色： 帆白/石膏色/霞光粉/冷杉绿
  • 款式： IQ1148-137

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