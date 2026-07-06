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Nike LD-1000
女子运动鞋
¥699
Nike LD-1000 运动鞋首次亮相于 1977 年，Nike LD-1000 女子运动鞋采用醒目的层次感后跟设计，旨在为长跑运动员提供有力支撑。Nike 知名之作，深受鞋迷喜爱，为你而来。
- 显示颜色： 奶白 II/帆白/橡皮浅褐/泡沫粉
- 款式： HF3227-201
Nike LD-1000
¥699
Nike LD-1000 运动鞋首次亮相于 1977 年，Nike LD-1000 女子运动鞋采用醒目的层次感后跟设计，旨在为长跑运动员提供有力支撑。Nike 知名之作，深受鞋迷喜爱，为你而来。
其他细节
- 优质材质组合鞋面，打造出众耐穿性和透气贴合体验
- 华夫格外底，塑就人气复古外观
产品细节
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 奶白 II/帆白/橡皮浅褐/泡沫粉
- 款式： HF3227-201
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。