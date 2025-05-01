Nike LD-1000

¥749

Nike LD-1000 女子运动鞋首次亮相于 1977 年，采用醒目的层次感后跟设计，旨在为长跑运动员提供有力支撑。 Nike 知名之作，此番为你而来。

其他细节 皮革与织物组合鞋面，打造出众耐穿性和透气贴合体验

华夫格外底，塑就人气复古外观

产品细节 显示颜色： 孔雀绿/山峰白/黑/橙粉

款式： IF1761-300