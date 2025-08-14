Nike LD-1000
男子运动鞋
21% 折让
Nike LD-1000 男子运动鞋首次亮相于 1977 年，后跟稳定包裹设计辅以层次感外观，新颖醒目，旨在为长跑运动员提供有力支撑。 Nike 知名之作，深受鞋迷喜爱，为你而来。
- 显示颜色： 巴洛克棕/麻黄/浅英国褐/珍珠白
- 款式： IB8868-222
其他细节
- 天然皮革与织物组合鞋面，透气耐穿，舒适贴合
- 华夫格外底，塑就人气复古外观
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
