 
第 1 张图片，共 8 张图片
Nike LD-1000 男子运动鞋 - 尘光子色/椰奶色/金属银

Nike LD-1000

男子运动鞋

17% 折让

Nike LD-1000 男子运动鞋首次亮相于 1977 年，采用醒目的层次感后跟设计，旨在为长跑运动员提供有力支撑。Nike 知名之作，深受鞋迷喜爱，为你而来。


  • 显示颜色： 尘光子色/椰奶色/金属银
  • 款式： IQ1125-001

Nike LD-1000

17% 折让

Nike LD-1000 男子运动鞋首次亮相于 1977 年，采用醒目的层次感后跟设计，旨在为长跑运动员提供有力支撑。Nike 知名之作，深受鞋迷喜爱，为你而来。

其他细节

  • 皮革鞋面，舒适耐穿
  • 华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节

  • 金属色细节
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 尘光子色/椰奶色/金属银
  • 款式： IQ1125-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。