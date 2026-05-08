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Nike LD-1000 Flyknit
男子运动鞋
¥849
Nike LD-1000 运动鞋首次亮相于 1977 年，采用醒目的层次感后跟设计，旨在为长跑运动员提供有力支撑。Nike LD-1000 Flyknit 男子运动鞋的特别之处在于采用了 Flyknit 飞织设计与合成材质组合鞋面。
- 显示颜色： 白色/白色/帆白/白色
- 款式： IQ5241-100
Nike LD-1000 Flyknit
¥849
Nike LD-1000 运动鞋首次亮相于 1977 年，采用醒目的层次感后跟设计，旨在为长跑运动员提供有力支撑。Nike LD-1000 Flyknit 男子运动鞋的特别之处在于采用了 Flyknit 飞织设计与合成材质组合鞋面。
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面，打造出众耐穿性和透气贴合体验
- 华夫格外底，塑就人气复古外观
产品细节
- 显示颜色： 白色/白色/帆白/白色
- 款式： IQ5241-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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