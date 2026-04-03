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Nike LD-1000 SE 女子运动鞋 - 浅土褐/帆白/橡皮浅褐/烟灰紫红

Nike LD-1000 SE

女子运动鞋

¥799
浅土褐/帆白/橡皮浅褐/烟灰紫红
氢蓝/白色/橡皮浅褐/帆白

这款特别版 Nike LD-1000 SE 女子运动鞋采用织物材质，搭配醒目的缝制 Nike Swoosh 标志，焕新跑步鞋设计。醒目的层次感后跟设计和华夫格外底让这款经典鞋款的风格得以延续。


  • 显示颜色： 浅土褐/帆白/橡皮浅褐/烟灰紫红
  • 款式： IO0179-100

Nike LD-1000 SE

¥799

这款特别版 Nike LD-1000 SE 女子运动鞋采用织物材质，搭配醒目的缝制 Nike Swoosh 标志，焕新跑步鞋设计。醒目的层次感后跟设计和华夫格外底让这款经典鞋款的风格得以延续。

其他细节

  • 织物、皮革与合成材质组合鞋面结合翻毛皮覆面，打造出众耐穿性和透气贴合体验
  • 华夫格外底，塑就出色抓地力，适合日常穿着

产品细节

  • 显示颜色： 浅土褐/帆白/橡皮浅褐/烟灰紫红
  • 款式： IO0179-100

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