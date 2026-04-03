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Nike LD-1000 SE
女子运动鞋
¥799
这款特别版 Nike LD-1000 SE 女子运动鞋采用织物材质，搭配醒目的缝制 Nike Swoosh 标志，焕新跑步鞋设计。醒目的层次感后跟设计和华夫格外底让这款经典鞋款的风格得以延续。
- 显示颜色： 浅土褐/帆白/橡皮浅褐/烟灰紫红
- 款式： IO0179-100
Nike LD-1000 SE
¥799
这款特别版 Nike LD-1000 SE 女子运动鞋采用织物材质，搭配醒目的缝制 Nike Swoosh 标志，焕新跑步鞋设计。醒目的层次感后跟设计和华夫格外底让这款经典鞋款的风格得以延续。
其他细节
- 织物、皮革与合成材质组合鞋面结合翻毛皮覆面，打造出众耐穿性和透气贴合体验
- 华夫格外底，塑就出色抓地力，适合日常穿着
产品细节
- 显示颜色： 浅土褐/帆白/橡皮浅褐/烟灰紫红
- 款式： IO0179-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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