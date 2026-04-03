这款特别版 Nike LD-1000 SE 女子运动鞋采用织物材质，搭配醒目的缝制 Nike Swoosh 标志，焕新跑步鞋设计。醒目的层次感后跟设计和华夫格外底让这款经典鞋款的风格得以延续。

这款特别版 Nike LD-1000 SE 女子运动鞋采用织物材质，搭配醒目的缝制 Nike Swoosh 标志，焕新跑步鞋设计。醒目的层次感后跟设计和华夫格外底让这款经典鞋款的风格得以延续。

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