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Nike LD-1000 Suede 女子运动鞋 - 图腾黑紫/帆白/橡皮浅褐/浅矿石紫

Nike LD-1000 Suede

女子运动鞋

18% 折让

Nike LD-1000 Suede 女子运动鞋采用醒目的层次感后跟设计，旨在为长跑运动员提供有力支撑。该鞋款早在 1977 年就风靡一时，如今以复古外观搭配华夫格外底，塑就非凡舒适体验，堪称日常穿搭佳选。


  • 显示颜色： 图腾黑紫/帆白/橡皮浅褐/浅矿石紫
  • 款式： IO9596-500

Nike LD-1000 Suede

18% 折让

Nike LD-1000 Suede 女子运动鞋采用醒目的层次感后跟设计，旨在为长跑运动员提供有力支撑。该鞋款早在 1977 年就风靡一时，如今以复古外观搭配华夫格外底，塑就非凡舒适体验，堪称日常穿搭佳选。

其他细节

  • 皮革鞋面结合翻毛皮细节，经久耐穿
  • 华夫格外底，塑就人气复古外观

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 图腾黑紫/帆白/橡皮浅褐/浅矿石紫
  • 款式： IO9596-500

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