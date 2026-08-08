 
第 1 张图片，共 6 张图片
LeBron 男子全长拉链开襟篮球连帽衫 - 煤黑/队橙

LeBron

男子全长拉链开襟篮球连帽衫

¥749

售罄：

此配色当前无货

LeBron 男子全长拉链开襟篮球连帽衫采用厚实起绒面料，风帽添加柔软衬里，巧搭新颖迷彩设计，塑就鲜明的勒布朗风范，打造适合叠搭的舒适穿着体验。


  • 显示颜色： 煤黑/队橙
  • 款式： AT3914-060

LeBron

¥749

街头时尚，勒布朗风范

LeBron 男子全长拉链开襟篮球连帽衫采用厚实起绒面料，风帽添加柔软衬里，巧搭新颖迷彩设计，塑就鲜明的勒布朗风范，打造适合叠搭的舒适穿着体验。

舒适出众

起绒面料内里纹理设计，营造柔软舒适的穿着感受。

日常休闲，风格多变

轻重适宜，外穿内搭皆可轻松驾驭。

勒布朗风范

迷彩图案以勒布朗为灵感，"Strive For Greatness" 字样与线条巧妙融合。

产品细节

  • 宽松版型，休闲舒适
  • 弹性罗纹下摆与袖口
  • 分体式正面口袋
  • 全长拉链开襟设计
  • LeBron 橡胶标志
  • 面料：83% 棉/17% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 煤黑/队橙
  • 款式： AT3914-060

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。