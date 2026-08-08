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LeBron
男子全长拉链开襟篮球连帽衫
¥749
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LeBron 男子全长拉链开襟篮球连帽衫采用厚实起绒面料，风帽添加柔软衬里，巧搭新颖迷彩设计，塑就鲜明的勒布朗风范，打造适合叠搭的舒适穿着体验。
- 显示颜色： 煤黑/队橙
- 款式： AT3914-060
LeBron
¥749
街头时尚，勒布朗风范
LeBron 男子全长拉链开襟篮球连帽衫采用厚实起绒面料，风帽添加柔软衬里，巧搭新颖迷彩设计，塑就鲜明的勒布朗风范，打造适合叠搭的舒适穿着体验。
舒适出众
起绒面料内里纹理设计，营造柔软舒适的穿着感受。
日常休闲，风格多变
轻重适宜，外穿内搭皆可轻松驾驭。
勒布朗风范
迷彩图案以勒布朗为灵感，"Strive For Greatness" 字样与线条巧妙融合。
产品细节
- 宽松版型，休闲舒适
- 弹性罗纹下摆与袖口
- 分体式正面口袋
- 全长拉链开襟设计
- LeBron 橡胶标志
- 面料：83% 棉/17% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉。
- 可机洗
- 显示颜色： 煤黑/队橙
- 款式： AT3914-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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