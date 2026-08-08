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LeBron
男子篮球夹克
¥899
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LeBron 男子篮球夹克在寒冷天气中可为你保暖御寒。外层采用耐穿斜纹面料，衣身和风帽采用针织里料，搭配保暖的衣袖设计，营造温暖舒适的穿着体验。橡胶 LeBron 标志，点缀经典外观。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： AT3903-010
LeBron
¥899
应对寒冷
LeBron 男子篮球夹克在寒冷天气中可为你保暖御寒。外层采用耐穿斜纹面料，衣身和风帽采用针织里料，搭配保暖的衣袖设计，营造温暖舒适的穿着体验。橡胶 LeBron 标志，点缀经典外观。
保暖御寒
锦纶外层经久耐穿，搭配两种不同的编织面料，帮助应对不良天气因素。风帽和衣身融入厚实针织里料，衣袖搭配合成材质填充物，营造出色的温暖体验。
头部保暖
风帽设计，助你在寒冷的户外保持温暖。
其他细节
正面口袋搭配按扣，帮助安全存储手机和钥匙
产品细节
- 宽松版型
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维。拼接：100% 锦纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： AT3903-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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