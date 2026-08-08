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LeBron 男子篮球夹克 - 黑/黑

LeBron

男子篮球夹克

¥899

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LeBron 男子篮球夹克在寒冷天气中可为你保暖御寒。外层采用耐穿斜纹面料，衣身和风帽采用针织里料，搭配保暖的衣袖设计，营造温暖舒适的穿着体验。橡胶 LeBron 标志，点缀经典外观。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： AT3903-010

LeBron

¥899

应对寒冷

LeBron 男子篮球夹克在寒冷天气中可为你保暖御寒。外层采用耐穿斜纹面料，衣身和风帽采用针织里料，搭配保暖的衣袖设计，营造温暖舒适的穿着体验。橡胶 LeBron 标志，点缀经典外观。

保暖御寒

锦纶外层经久耐穿，搭配两种不同的编织面料，帮助应对不良天气因素。风帽和衣身融入厚实针织里料，衣袖搭配合成材质填充物，营造出色的温暖体验。

头部保暖

风帽设计，助你在寒冷的户外保持温暖。

其他细节

正面口袋搭配按扣，帮助安全存储手机和钥匙

产品细节

  • 宽松版型
  • 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维。拼接：100% 锦纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： AT3903-010

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